Maxi operazione della Guardia di finanza ad Arezzo | scoperti 139 lavoratori in nero C’è anche un minorenne

(Di martedì 13 febbraio 2024), 13 febbraio 2024 – Ladidiha concluso nei giorni scorsi un’finalizzata al contrasto dell'evasione fiscale e del lavoro in. Le imprese risultate irregolari operavano nella fabbricazione di oggetti di oreficeria e gioielleria (come terzisti) e nel settore edilizio. In totale sono stati riscontrati ben 139senza contratto di cui uno era persino. La prima ditta controllata era gestita da un uomo di etnia bengalese e con sede nel Comune di. I militari sono stati attirati dalla presenza di numerose biciclette posteggiate nei pressi di un capannone che presentava al suo interno le luci accese. A controllo ultimato, è stato accertato che dei 39 ...

Sia nel capoluogo che in Valdarno sono state scoperte, complessivamente, imprese che impiegavano 139 lavoratori “in nero” o irregolari. In base agli accertamenti sono state evase imposte per oltre 3,3 ...Nel corso delle operazioni, i caschi bianchi del gruppo SPE si sono avvalsi di un ufficio fotosegnalamento mobile, messo a disposizione dal Comando del Corpo ...I prodotti non avevano il marchio comunitario. Nel maxi emporio, stoccati anche 6 quintali di fuochi d'artificio vicino a solventi infiammabili. Denunciato il proprietario ...