Massacrata a martellate Ergastolo all’ex fidanzato La sorella della vittima | | Lei sorride da lassù

(Di martedì 13 febbraio 2024) Giovanni Padovani è stato condannato all’. L’ex calciatore e modello di 28 anni, accusato dell’omicidio pluriaggravatoex compagna Alessandra Matteuzzi, ha però provato fino all’ultimo a perorare la propria causa. Invano. "Se voi ritenete che tutto quello che è stato fatto nei mesi precedenti al reato siano cose normali, fatte da una persona che non aveva dei disturbi, se voi pensate che un uomo che ammazza una donna con quella ferocia lì sia normale, direi che c’è da mettersi le mani nei capelli e tirarseli molto forte – ha detto ai giudiciCorte d’assise, mentre accanto a lui sua madre Virginia piangeva e il suo avvocato Gabriele Bordoni lo assisteva –. Se ritenete siano cose normali fatte da una persona perfettamente in grado di intendere e di volere, lucida, allora io merito l’, ...

Bologna, riconosciute le aggravanti. Lacrime e abbracci dopo la sentenza. Il calciatore alla sbarra tenta la carta della ’pazzia’: "Avevo disturbi in quel momento".SENIGALLIA La procura aveva chiesto il massimo della pena. E la Corte d’Assise di Bologna non ha fatto sconti: ergastolo a Giovanni Padovani, il calciatore di Senigallia accusato di aver massacrato l’ ...Questa mattina, dopo essere rimasto in silenzio per il tutto il processo, il 28enne ex giocatore si è rivolto per la prima volta alla Corte, rilasciando dichiarazioni spontanee ...