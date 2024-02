Maschere | trucchi per il viso e giocattoli | sequestrati 10mila prodotti non sicuri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 febbraio 2024) Perugia, 13 febbraio 2024 -, costumi e accessori vari del carnevale, tra cuie creme per il, ma anchee bigiotteria: la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 10.000 pezzi di questi articoli venduti al pubblico in mancanza dei requisiti previsti di sicurezza e dunque potenzialmente pericolosi per la salute. Tutto il materiale è risultato essere privo delle istruzioni e avvertenze per l’uso, delle informazioni minime per il consumatore finale relative alla sicurezza, alla qualità, alla composizione e all’origine dei, ritenuti indispensabili per un corretto utilizzo in piena sicurezza. "La merce, importata prevalentemente dalla Cina senza i preventivi controlli, oltre a costituire un danno per l’economia nazionale, generando fenomeni di concorrenza sleale ...