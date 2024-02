Maschere e costumi di Carnevale e cuscini d’amore per San Valentino | oltre 170mila prodotti sequestrati in Campania

Oltre diecimila prodotti non sicuri sono stati sequestrati dalla guardia di finanza in provincia di Perugia durante il periodo di Carnevale. I controlli sono stati svolti in particolare a Perugia, Fol ...Continua il viaggio nel teatro contemporaneo italiano di Scena Nostra 2024 che venerdì 16 e sabato 17 febbraio alle ore 21.00 allo Spazio Franco, presenta il teatro di figura della […] ...Operazione della Finanza nei comuni di Perugia, Foligno, Spoleto, Todi, Città di Castello e Castiglione del Lago. La merce risultava tutta made in Cina e venduta senza rispettare le disposizioni di le ...