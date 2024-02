Martinenghi argento mondiale nei 100 rana | Quadarella scalpita

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 13 febbraio 2024) DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Italia ancora d'. Seconda giornata all'Aspire Dome di Doha e seconda medagliaper la spedizione azzurra: dopo la 4X100 stile è il turno di Nicolò Martineghi, che conferma il risultato di Fukuoka e sale per la terza volta di fila sul podio iridato considerando anche l'oro che si era messo al collo due anni fa a Budapest. Il 24enne varesino, primatista italiano e bronzo olimpico uscente, nuota libero di testa dopo aver già centrato ieri l'obiettivo del pass olimpico e chiude in 58?84, arrendendosi soltanto a uno strepitoso Nic Fink (58?57) che in Giappone fu ex aequo con l'azzurro. Per, però, una piccola grande soddisfazione visto che si mette alle spalle il primatistaAdam Peaty, costretto ad accontentarsi del bronzo. “E' stata una gara molto ...