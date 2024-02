Marocchino | «Juventus mai in lotta Rosa dell’Inter migliore»

Leggi tutta la notizia su inter-news

Secondo Domenico non c'è mai stata storia tra Inter e. L'ex giocatore spiega il motivo sulla Rai.CONCLUSA? – Domenico non ci ha mai pensato a questa: «Non c'è sostanza nella. Nessuno qua credeva al potenziale dei bianconeri per re per lo Scudetto. La non è al livello e neanche a quello del Milan. Gli mancano due-tre caratteristiche fondamentali per competere. Mancano i pensatori, manca l'estro quindi troppo. Cala poi il rendimento dei mediani Rabiot e McKennie. All'Inter ci sono Barella e Calhanoglu, addirittura due pensatori».