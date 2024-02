Marocchino | «Calhanoglu da solo vale tutto il centrocampo della Juventus»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 13 febbraio 2024)si esprime sui difettie per farlo cita l’interista Hakan. Il play dell’Inter tra i migliori in Europa. PENSATORE ? Riferendosi alla, Domenicocita il play dell’Inter Hakan: «Ci vuole un grande pensatore in società. E poi c’èche dail. Il valore di questa rosa è relativo. Io la metteva tra il quarto e quinto posto a inizio stagione. Non c’è mai una verticalizzazione in campo, è una roba incredibile». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibilein parte, non ...