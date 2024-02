Marianella | «L’Inter sta benissimo Atletico Madrid non brillante»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 13 febbraio 2024) Nella sua analisi relativa al ritorno della Champions League, Massimo– su Sky Sport – analizza le possibilità delcontro l’. MOMENTO DI FORMA – Non ha dubbi Massimosul doppio confronto fra i nerazzurri e gli spagnoli: «sta meglio, è la squadra nettamente più forte della nostra realtà vista anche la finale dell’anno scorso. Affronta una squadra molto forte, nel momento menodella stagione. L’è sempre una squadra brutta da affrontare, ben allenata, ben costruita, ma non sta. Vengono da risultati deludenti e i nerazzurri stanno. Non è un sorteggio buono, ma sono cresciute le possibilità di ...