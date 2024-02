Marelli | «Acerbi gol regolare! Thuram non ostacola Rui Patricio»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 13 febbraio 2024) Lucaanalizza il gol di Francescoin Roma-Inter nel corso di una puntata di DAZN. L’ex arbitro spiega perché la rete era da convalidare. Altro caso dubbio riguarda invece Juventus-Udinese con l’uscita con i pugni del portiere Okoye e il contatto con Milik. Ricorda Yann Sommer con Nzola, ma l’arbitro in questo caso non ha concesso il rigore. L’ANALISI – Lucacommenta il gol dell’Inter con Francesco: «Si è discusso molto del gol di, a mio parere questa è una rete che non deve essere annullata perché il portiere non è stato impedito in alcun modo nei suoi movimenti.non fa assolutamente nulla per impedire i movimenti di Rui. Se si fosse mosse o se avesse spinto sarebbe stato diverso. I due giocatori si toccano, ma non ...