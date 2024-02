Mareggiata a Santa Severa | Tidei scrive a Rocca e chiede un incontro

(Di martedì 13 febbraio 2024)Marinella, 13 febbraio 2024 – Il sindaco diMarinella Pietroha inviato una lettera al presidente della Regione Lazio Francescoper sollecitare i relativi interventi a difesa della costa, a fronte dell’allarme erosione che continua a minacciare uno dei tratti più belli del litorale laziale, danneggiando in particolar modo il lungomare di. “Da sopralluoghi compiuti e da notizie ricevute – ha dichiarato il sindaco– è stato possibile verificare che a seguito dell’ultimache si è abbattuta nei giorni scorsi, in particolare il 9 e il 10 febbraio, sono stati quasi cancellati due stabilimenti balneari ed erosi ampi tratti di arenile che hanno provocato un danno enorme agli operatori e ai titolari delle ...

Il sindaco di Santa Marinella, Pietro Tidei, ha inviato una lettera al Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca per sollecitare i relativi interventi a difesa della costa, a fronte dell’or ...Firmato il subentro della società del costruttore Brizzi. Al Carlo Riva 250 posti, 7 per i grandi yacht.Cappato (Progetto Santa): “Abbiamo una lunga lista di ...Una forte mareggiata sta scherzando la costa del litorale romano, in cui larghi tratti da tempo fanno i conti con l’erosione. Onde fino a 2,5 metri mettono ancora una volta le strutture balneari di Os ...