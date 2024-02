Mare Fuori | la quarta stagione al via su Rai 2 con diversi colpi di scena

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 13 febbraio 2024) Maria Esposito e Carmine Recano (US Rai) Dopo il rilascio dei primi sei episodi in anteprima assoluta su RaiPlay, ladidebutta su Rai 2. L’appuntamento è previsto per domani, mercoledì 14 febbraio 2024, in prima serata. Ma che cosa succederà ai protagonisti della serie? Facciamo il punto della situazione, che contienespoiler, motivo per cui invitiamo chi non volesse anticipazioni a non proseguire con la lettura di questo articolo dopo il salto. La narrazione dellapartirà dallo sparo inferto da Rosa Ricci (Maria Esposito) al padre Salvatore (Raiz). Anche se l’uomo riuscirà a salvarsi, riportando una ferita ad un braccio, la ragazza si sentirà estremamente in colpa per aver fatto del male al genitore, tant’è che ...