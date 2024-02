Mare Fuori | Francesco Panarella | “le mie sofferenze personali tradotte nel linguaggio di Cucciolo”

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 13 febbraio 2024) Lo scorso 1° febbraio ha segnato il ritorno della quarta stagione di, serie italiana di successo ambientata nell’Istituto Penitenziario Minorile di Napoli. I primi sei episodi sono già disponibili in anteprima su Rai Play, mentre a partire dal 14 febbraio inizierà la regolare messa in onda in prima serata su Rai 2. E in occasione di questo tanto atteso evento, noi della redazione VelvetMAG abbiamo avuto il piacere di incontrare uno dei protagonisti:, che nella fiction interpreta il personaggio di Luigi Di Meo, detto. Esordio televisivo col botto quello di, giovane attore di origini partenopee e uno degli ultimi arrivati nel cast di. Il suo debutto televisivo, che ...