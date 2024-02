Mare Fuori 4 | due nuovi episodi La sorpresa di San Valentino per i fan

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Roma, 13 febbraio 2024 – Sannel segno di4. Dalla mezzanotte del 14 febbraio su RaiPlay sono disponibili idella quarta stagione diFori dopo l'uscita dei primi sei, resi disponibili dallo scorso 1° febbraio. Ma non è finita qui. Il regista Ivan Silvestrini, con un video pubblicato su Instagram, nelle ultime ore ha annunciato unache farà andaredi testa gli appassionati: iche saranno pubblicati su RaiPlay questa notte non saranno sei come precedentemente comunicato, ma otto. Ci saranno, quindi, due puntate aggiuntive che saranno una sorta di speciale lungo 100 minuti. Gli ultimi due, arrivano in sostituzione del film che è ...