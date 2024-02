“Marco Mengoni e Mahmood gay dichiarati” | polemiche per l’outing in diretta tv di Roberto D’Agostino e Peter Gomez | VIDEO

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 13 febbraio 2024)perin tv su: “Sono gay” È polemica per le dichiarazioni, i quali hanno rivelato, nel corso di un programma tv, l’orientamento sessuale dei cantanti. La vicenda si è svolta la scorsa domenica 11 febbraio nel corso della trasmissione condotta da Serena Bortone Che sarà, in onda su Rai 3. I protagonisti in studio stavano commentando i look e i messaggi dell’ultimo Festival di Sanremo quando, prima, epoi hanno affermato chee ...