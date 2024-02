Marcianise | malore fatale mentre è a letto | 24enne muore nel convento di San Francesco

(Di martedì 13 febbraio 2024) La vittima era in cura presso il complesso religioso per disintossicarsi dopo anni di abusi di alcol e droga L'articolo Teleclubitalia.

Un altro lutto scuote la comunità di Marcianise . Una giovane mamma, Fabiana Magno , 46 anni, è morta stroncata da un malore sopraggiunto in ... (teleclubitalia)

MARCIANISE – Sarà conferito, oggi, l’incarico per provvedere all’esame autoptico sul corpo dell’uomo che nella notte tra venerdì e sabato, alla guida della sua auto, è rimasto coinvolto in un ...12:45:20 Tragedia venerdì a Marcianise dove il 67enne Giuseppe Mavilio è morto dopo essersi schiantato con la sua auto contro il Castello di Loriano, edificio risalente al 1300 di proprietà privata ma ...Tre persone decedute in due diversi incidenti stradali, venerdì 9 febbraio, nel Casertano. A Marcianise, il 67enne Giuseppe Mavilio ...