Marchetti | «Difficile che l’Arabia riesca ad insidiare il calcio europeo»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 13 febbraio 2024) Le parole di Giorgio, vice segretario UEFA, sulSaudita: «É un colosso, ma non credo che potràl’Europa» Il vice segretario UEFA Giorgioè intervenuto nel corso del forum Osservatorio Valore Sport organizzato da The European House Ambrosetti. Di seguito le sue parole. ARABIA SAUDITA – «Sappiamo che c’è Arabia Saudita, che è un colosso, ma èche possail. Ci sono cose che sono difficili da acquistare. Non si può acquistare il retaggio e la storia. Non si può trasportare il Manchester United in Arabia o il Bayern negli Stati Uniti. Quello che dobbiamo gestire oggi a livelloè una sfida enorme: mantenere unito un. La Superlega ...