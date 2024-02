Marcello Pera “Il premierato è un pasticcio finito in un buco nero”

(Di martedì 13 febbraio 2024) Fra battaglie e modifiche, è già evidente che quattro letture non basteranno. Secondo“va cambiato dopo le elezioni europee”. I trucchi di Calderoli. La bizzarria delle dimissioni volontarie. Parlano Ceccanti, Parrini, Gelmini

Credeva davvero che potesse ancora esistere in politica la terzietà delle funzioni e delle decisioni Oggi nessun organismo parlamentare, nessun presidente ...Chi li ha scritti e chi li rinnega, chi non li ha scritti e dice, "li avrei fatti meglio se li avessi scritti". La strana coppia Balboni-Pera e la ...Il giorno dopo aver depositato gli emendamenti del governo, la ministra delle Riforme apre già a nuove modifiche sul Premierato. Il motivo I dubbi sollevati sulla norma che regola le dimissioni del c ...