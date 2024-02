Mara Venier replica alle polemiche | «Ma quale censura | eravamo in ritardo Dargen D’Amico? Lo aspetto da me domenica»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 13 febbraio 2024) «Ho pianto molto in questi giorni». È scossa,, dall’ondata diseguite alla suaIn speciale post-Sanremo, segnata da unatona musicale ma anche dai «casi» Ghali e. A 48 ore di distanza dalla puntata, la conduttrice si concede al taccuino di Aldo Cazzullo sul Corriere per mettere in chiaro la sua posizione: sullo spazio per gli artisti, sulla guerra tra Israele e Hamas, sul clima che si respira in Rai. La querelle su, prima di tutto, interrotto bruscamente mentre stava spiegando le sue tesi sul tema dell’immigrazione (decisamente favorevoli): «Mai in vita mia hoto qualcuno», si sfoga, che si dice dispiaciuta per aver ...