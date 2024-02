Mara Venier nella bufera | interviene Lilli Gruber

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 13 febbraio 2024) Personaggi TV. Domenica 11 febbraio, in diretta dal teatro Ariston,ha condotto uno speciale Sanremo, facendo risalire sul palco la maggior parte degli artisti in gara al Festival. Finito lo show,ha letto un comunicato Rai che ha generato non poche polemiche. In molti hanno accusato la presentatrice ed il governo di aver censurato gli artisti non difendendoli, ma addirittura estraniandosi dalle loro dichiarazioni.è stata molto criticata in questi giorni e a Otto e Mezzo, su La7, Liliha voluto prendere le difese della conduttrice. Leggi anche: Angelina Mango, chi è il fidanzato: si scopre tutto ora Leggi anche: “C’è un problema”. Ancora polemiche sulla vittoria di Angelina Mango a Sanremo,Selvaggia Lucarelli...