Mara Venier | dopo il comunicato stampa a Domenica In | ha reagito così alle polemiche | ecco cosa ha fatto

(Di martedì 13 febbraio 2024)ha condottoIn dal Teatro Ariston del Festival di Sanremo, come di consueto. Nella sua trasmissione, però, è stata travolta da asprea causa di alcuni interventi che non sono piaciuti al grande pubblico:è successo? Ghali e Dargen D’Amico – e successivamente anche Diodato – hanno espresso il loro...

Il fumettista Natangelo pubblica una nuova vignetta su 'Il Fatto Quotidiano' sulla scia delle polemiche che hanno investito la conduttrice della Rai Mara Venier ...Coppa d'Africa, la Nazionale ivoriana festeggia nello stadio di Abidjan ...Gli elefanti marini maschi non partecipano alla cura dei piccoli e durante le lotte per l'accoppiamento non esitano a calpestarli, uccidendoli. Per questo, gli etologi si interrogano su quanto osserva ...