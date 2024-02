Mara Venier dopo il comunicato di Roberto Sergio rompe il silenzio con il video di Ghali a Domenica In

Il caso politico che ha coinvolto Mara Venier a Domenica In speciale Sanremo 2024 continua a tenere banco sui social e non solo. Dopo le polemiche ... (tvpertutti)

Maurizio Crozza si prepara a tornare in prima serata sul Nove (e in streaming su discovery+) con la sua inconfondibile satira. L’artista più ... (funweek)

Personaggi TV. Domenica 11 febbraio, in diretta dal teatro Ariston, Mara Venier ha condotto uno speciale Sanremo, facendo risalire sul palco la ... (tvzap)

Dall’appello per il cessate il fuoco alla «censura» di Mara Venier : il Festival di Sanremo visto da Dargen D’Amico – Il video

Dopo l’appello per il cessate il fuoco dal palco dell’Ariston e la «censura» a Domenica In, Dargen D’Amico non è più intervenuto sulle polemiche ... (open.online)