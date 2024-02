Manolas si presenta alla Salernitana | «Daremo tutto in campo!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 13 febbraio 2024)è un nuovo giocatore dellae in un’intervista rilasciata attraverso i canali ufficiali del club ha parlato dei prossimi impegni. In ordine cronologico, la sua squadra sfiderà l’Inter venerdì sera. LAZIONE – Kostasha parlato così nella settimana che portasfida tra lae l’Inter: «Servirà stare sempre attenti perché i piccoli dettagli in Serie A fanno la differenza, ogni partita per noi dovrà essere una finale. Dobbiamo andare in campo per sputare il sangue e dare. Se la squadra rivale sarà più forte di noi allora noila mano e faremo l’applauso. Questi tifosi meritano di stare in Serie A». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in ...