Manfredi sullo stadio Maradona | “Attendiamo la proposta della società Calcio Napoli”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 13 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Noi ci auguriamo che l’appuntamento dicapitale europea dello sport del 2026 sia anche l’occasione di poter intervenire su una serie di impianti. La città si deve fare trovare pronta con impianti che siano all’altezza. Con il ministro Abodi e con Malagò stiamo ragionando insieme, abbiamo ottime relazioni”. Così il sindaco di, Gaetano, in occasionepresentazione del campionati europei cadetti di scherma che si terranno adal 22 al 29 febbraio al Palavesuvio. A marginepresentazione, per quanto riguarda lo’, il sindaco ha ribadito che l’amministrazione “è in attesa di unasia tecnica che ...