Manchester United | Premier League approva l’acquisto delle quote da parte di Sir Jim Ratcliffe

Hojlund ha spezzato il suo digiuno da gol con il Manchester United ritrovando continuità: adesso è la vera arma in più di Ten Hag per il finale di ... (fanpage)

Highlights e gol Aston Villa-Manchester United 1-2 - Premier League 2023/2024 (VIDEO)

Vittoria pesantissima per il Manchester United, che passa in casa dell’Aston Villa per 2-1, nel match valido per la 24ª giornata di Premier League. ... (sportface)