“Mamma ti tradisce” | 28enne di Sant’Antimo picchia i figli e poi minaccia marito con le forbici

L’ira della 29enne causata dai bambini che avevano osato riferire al padre che la loro mamma li aveva lasciati soli durante la mattinata per incontrarsi con un altro uomo. La donna ha prima picchiato ...È emerso che già in passato la donna aveva picchiato i figli perché non rivelassero l’esistenza dell l’amante SANT’ANTIMO – Arrestata per maltrattamenti in famiglia. È l’epilogo dell’intervento a Sant ...A Sant’Antimo i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia una 28enne incensurata.