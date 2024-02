Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia | quante puntate sono per la fiction?

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 13 febbraio 2024)– Ilche sognoè una miniserie in dueche racconta gli ultimi due anni di vita del giovane patriota e compositore del futuro inno italiano; i due episodi, in onda lunedì 12 e martedì 13 febbraio in prima serata su Raiuno,disponibili anche su Raiplay. Nel primo episodio vediamo il diciannovenne Goffredo alla ricerca dell’ispirazione perduta, mentre, a un ballo di società, conosce la splendida Geronima Ferretti, di cui si innamora perdutamente; l’unione è però osteggiata dal truce gesuita Sinaldi. Allora Goffredo decide di buttarsi a capofitto nella politica, grazie anche al fortuito incontro con Nino Bixio, che lo introduce nell’Entelema, una società segreta che propugna ideali nazionalisti. Il secondo episodio si apre con Goffredo che, rinfrancato dall’amicizia coi ...