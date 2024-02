Maltrattamenti sulla compagna | cinquantenne finisce in carcere

(Di martedì 13 febbraio 2024) Modena, 13 febbraio 2023 – Unè finito in manette dopo un intervento della squadra volante della polizia di Stato al pronto soccorso dell’ospedale di Baggiovara. L’uomo avrebbe tentato di impedire alla suaconvivente di sottoporsi alle cure mediche di cui necessitava per poi assumere un comportamento ingiurioso e minaccioso nei confronti del personale sanitario e della vigilanza interna all’ospedale, arrivando anche alle minacce di morte. La donna, si è poi appreso, subiva condotte aggressive da parte dell’uomo. All’arrivo degli agenti della squadra volante della polizia di Stato sul posto, l’uomo, un, è stato arrestato pernei confronti della donna e condotto aldi Sant’Anna. A suo carico anche la denuncia per minacce aggravate. Il gip ha ...

