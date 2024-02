Mal’Aria | il report di Legambiente conferma che tira una brutta aria

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Sono un esperto di inquinamento atmosferico: non nel senso che sia un chimico, ma nel senso che vivo in centro a Torino, che è una delle città più inquinate d’Europa. Lova l’anno scorsoe il rapportodi città 2024 – da pochi giorni reso noto –che la città subalpina resta la città più inquinata d’Italia, con 66 giorni di sforamento dei limiti (dopo Frosinone che di giorni ne ha avuti 70). Del resto l’intera Pianura Padana è un catino inquinato e per questo all’epoca della pandemia vi era molta incertezza sulle morti: per Covid o con il Covid? Ma tutto il rapporto dell’associazione ambientalista è sconfortante e dai dati risulta che siamo ben lontani dagli obiettivi che l’Ue si è posta per il 2030, con una drastica riduzione degli inquinanti (particolato, biossido ...