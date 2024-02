Mahsa Amini | condannato lo zio a 5 anni | la storia di una famiglia scomoda

L’Iran ha condannato Safa Aeli , lo zio di Mahsa Amini , morta in custodia della polizia perché non indossava lo hijab in modo corretto, a cinque anni ... (feedpress.me)

L'Iran condanna lo zio di Mahsa Amini a 5 anni di carcere

