Mahomes superstar | dove lo hanno beccato dopo il capolavoro nel Superbowl

(Di martedì 13 febbraio 2024) (LaPresse) Kansas City ha conquistato il suo quarto Super Bowl, il secondo di fila, sconfiggendo i San Francisco 49ers. Il quarterback e Mvp (Most valuable player) della competizione di football americano, Patrickla vittoria è andato con la famiglia al Disneyland resort di Anaheim, in California. Un momento condiviso con la moglie Brittany Matthews e i due figli.in carriera ha vinto tre Super Bowl e ogni volta è stato scelto come Mvp. Si sta dunque avvicinando al record di Tom Brady che è entrato nell'albo d'oro di miglior giocatore per ben cinque volte.

