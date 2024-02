Mahmood è il vero vincitore | ecco secondo chi

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 13 febbraio 2024) Personaggi TV. L’ultimo Sanremo di Amadeus ha conquistato davtutti raggiungendo il record di ascolti, con due telespettatori in più rispetto all’anno scorso. Vincitrice Angelina Mango, con La noia, un brano che non rispecchia per niente il titolo.Geolier, rapper napoletanodella serata cover e ingiustamente fischiato. Terzo e quarto posto per Annalisa e Ghali e infine Irama. Fuori dalla top five,, arrivato sesto con la sua Tuta gold. Proprio sulla posizione di quest’ultimo c’è qualcuno che non è per niente d’accordo, anzi il ragazzo è ildi Sanremo 2024. Leggi anche: Arisa, l’ultima donna ad aver vinto “Sanremo” rompe il silenzio su Angelina Mango Leggi anche: Mara Venier nella bufera, interviene Lilli ...