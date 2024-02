Mahmood bacia un ragazzo nel corto hot di Willy Chevarrya VIDEO

A Sanremo 2024 Mahmood continua a riscontrare un enorme successo anche se non sembra molto favorito per la vittoria. La sua canzone Tuta Gold è tra ... (tvpertutti)

A pochi giorni dall'uscita de 'Nei letti degli altri' e dopo l'annuncio della data al Forum i 5 cellulari nella tuta gold sono il tormentone più martellante di Sanremo 2024.Dargen D'Amico bacia Mara Venier seduta in prima fila, Angelina Mango cade sul palco e i La Sad si fanno il tatuaggio "Grazie Ama". In questa ultima serata del festival di Sanremo è sfida all’ultimo p ...È la serata più attesa: commenteremo i look della finale di Sanremo 2024 per almeno una settimana. Stasera niente outfit stellari della co-co di turno visto che ad affiancare Amadeus ...