Magull | che impatto nell’Inter Women! Premio personale

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 13 febbraio 2024) Arrivata nel mercato di gennaio per giocareWomen, Linaha avuto un grandesulla Serie A Femminile. Come dimostra ilricevuto dall’Associazione Italiana Calciatori. MVP – È Linala giocatrice migliore del mese di gennaio per l’AIC. Un risultato stratosferico, se pensiamo che la centrocampista è arrivata in nerazzurro dal Bayern Monaco proprio nel mercato invernale. Cinque gol e quattro assist, che hanno aiutato nei risultati proprio di questo mese. Insomma, se questo è solo l’inizio, non vediamo l’ora di vedere il resto. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i ...