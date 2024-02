Madame Web | le prime reazioni dopo la premiere | Morbius era meglio

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 13 febbraio 2024) Non tutti gli spettatori sono entusiastiladiWeb di ieri e leche hanno invaso i social media non lasciano ben sperare in vista dell'uscita di domani 14 febbraio. Le preoccupazioni di Dakota Johnson sulla qualità diWeb sarebbero fondate. Leladi Los Angeles che si è tenuta poche ore fa boccerebbero il film preferendogli addirittura il vituperato predecessore. Il cinecomic con protagonista Dakota Johnson nei panni di una donna che sviluppa eccezionali capacità psichiche vede nel cast anche Sydney Sweeney, Celeste O'Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Mike Epps, Emma Roberts e Adam Scott. Interpreti di tutto rispetto per ...