“Ma tu guarda questi…” Grande Fratello | Sergio gliel’ha detto all’orecchio di Greta | è gelo

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di martedì 13 febbraio 2024) Tra la eliminazione di Vittorio Menozzi e lo sconcerto generale che ha provocato, ritorno di Fiordaliso per recare conforto soprattutto a Beatrice Luzzi, il ‘centesimo’ capitolo su Perla e Mirko, un ruolo iconico l’ha avutoD’Ottavi, sempre più su al2023. La frase hot,diRossetti. I piani dell’ex tentatrice di Temptation Island nonché conseguentemente ex fidanzata di Mirko Brunetti e oggi ‘amica’ ed alleata di2023 di Perla Vatiero, sono andati in frantumi ieri sera. Forte la sorpresa nel vedersi sfumare il triangolo con Vittorio Menozzi eD’Ottavi. Scintille tra lei e l’ultimo., la frase sussurrata ...