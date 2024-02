“Ma che cosa dici?” Cruciani in 3 parole stronca Ghali a Sanremo

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 13 febbraio 2024) Nell’ultima puntata della Zanzara, Giuseppeha commentato così l’attacco mortale di tre Rottweiler ad un uomo romano la polemica nata a seguito dell’intervento dial Festival di. “Allora ragazzi oggi sono avvelenato, inizio la settimana proprio con il veleno in corpo. Sono una bestia, sono furibondo. Aminchia servono i cani come i Rottweiler, i Dogo Argentini e qualsiasi altro cane pericolosissimo?”, ha esordito. “Voi immaginate la scena: tre cani Rottweiler che sbranano e ammazzano un uomo che stava correndo in mezzo al bosco. È successo in provincia di Roma, non è fantascienza. Un giovane, un ragazzo di una quarantina d’anni sbranato vivo. Lo hanno trovato alle 8.30 di mattina con le ferite sul collo, completamente dissanguato. E c’è qualche animalista del ca*** ...