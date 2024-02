M5s | Renzi | ‘Conte una banderuola | cambia idea in base ai sondaggi’

Sondaggio SWG – 12 febbraio: quinto calo consecutivo per FDI, in ribasso tutti i partiti maggiori. Torna, come ogni lunedì, l’appuntamento del sondaggio SWG ...Una mazzata a Giuseppe Conte sul caso Stellantis, ma anche un colpo a Giorgia Meloni sulla mancata programmazione per il Sud, dando ragione (ma non in toto) a Vincenzo De Luca nello scontro con ...Momento difficile per i principali partiti italiani: Fratelli d’Italia perde punti, e il Pd fa anche peggio. In calo anche Lega e M5s, solo Forza Italia resta stabile. C’è una risalita tra Alleanza ...