M5s | Conte su incontro Landini | ?Pd irritato? Ma scherziamo? Mi rifiuto di crederci?

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 13 febbraio 2024) Roma, 13 feb. – (Adnkronos) – ?Io mi confronto cone ci sono polemiche? Midi credere alle ricostruzioni che leggo sui giornali di un Pd, ma stiamo scherzando? Io leader del M5S non posso incontrare i leader dei sindacati? Licontinuamente. Midi credere a queste ricostruzioni?. Cosi il presidente del M5S Giuseppe, parlando con i cronisti in piazza della Minerva dopo la proiezione del film ?Palazzina Laf? di Riondino. ?L?conc?è stato, assolutamente sì – conferma– un proficuo e ampio confronto sulle politiche del lavoro e sulle riforme che io giudico scellerate, come l?autonomia differenziata e il premierato. Ma sono incontri che non tolgono nulla alla rispettiva autonomia dei ruoli: io leader politico,leader di un sindacato?. L'articolo CalcioWeb.