M O | Usa | lavoriamo a tregua 6 settimane

(Di martedì 13 febbraio 2024) 7.52 La grande operazione militare di Israele a Rafah "non può procedere senza un piano credibile per proteggere oltre un milione di civili". Così Biden dopo l' incontro alla Casa Bianca con re Abdallah di Giordania."Gli Stati Uniti stanno lavorando a unafra Israele e Hamas di almeno 6". Anche Abdallah ha detto:"Non possiamo permettere l'operazione a Rafah,sarebbe "un'enorme catastrofe,urge cessate il fuoco" Per il Dipartimento di Stato Usa un accordo Israele-Hamas sugli ostaggi resta "possibile" e avrebbe "enormi vantaggi"