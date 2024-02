M O Schlein | se governo per pace Pd c' è

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 13 febbraio 2024) 16.50 "Abbiamo condannato con nettezza il brutale attacco di Hamas.Ma Hamas non è il popolo palestinese.Vediamo una punizione collettiva sproporzionata". Così la segretaria Pd, alla Camera, per la mozione sul Medio Oriente. "E' necessario e urgente un immediato cessate il fuoco umanitario e.se ilsosterrà un'iniziativa diplomatica e politica,il Pd ci sarà"."L'attacco a Rafah sarebbe un'ecatombe",aggiunge. L'Aula ha votato l'impegno per un cessate il fuoco della mozione Pd.in precedenza aveva chiamato la premier