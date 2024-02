M O | Schlein ha telefonato alla Meloni

(Di martedì 13 febbraio 2024) 15.05 Telefonata tra la premiere la segretaria del Pd.Al centro del colloquio il conflitto in Medio Oriente Nei giorni scorsiaveva annunciato che avrebbe chiamato la premier.Camera è in corso la discussione delle mozioni.In rappresentanza del governo, il viceministro Esteri Cirielli. Le mozioni sono state presentate dal Pd (prima firmataria), dal M5S (primo firmatario Silvestri), da Azione con Rosato, da Italia Viva con Faraone, da AVS con Fratoianni,dmaggioranza con Orsini (FI).

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - La premier Giorgia Meloni e la segretaria del Pd, Elly Schlein, si sono sentite. Al centro del colloquio la situazione in Medio Oriente. Lo riferiscono fonti del Nazareno.A poche ore dal dibattito alla Camera i dem puntano a legittimare la Schlein come unica antagonista della premier. Il testo della mozione tra moderati e filo-arabi ...Oggi alla Camera le mozioni sul Medio Oriente. Un test per capire se ripartirà un dialogo. Divisioni anche su carceri, caso salis, premierato, sanità ...