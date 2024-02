M O | Borrell chiede agli Usa di non fornire più armi a Israele

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 13 febbraio 2024) Bruxelles, 12 feb. (askanews) – L’Alto Rappresentante per la Politica estera e di sicurezza comune dell’Ue, Josep, ha messo sul tavolo oggi a Bruxelles quattro convinti “no” dell’Europa nei confronti delle posizioni dirispetto a quanto sta avvenendo in Medio Oriente, durante la riunione informale dei ministri della Cooperazione e Sviluppo dei Ventisette svoltasi oggi nella capitale belga. E soprattutto ha detto in modo chiaro e direttoStati Uniti ealtri paesi fornitori che dovrebbero smettere di ridi, se davvero vogliono convincere il suo governo a smettere di uccidere così tanti civili palestinesi a Gaza. á È il primo dei “no” di; “no” a questi attacchi alla popolazione della Striscia di ...