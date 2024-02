M O | altolà di Biden a operazione su Rafah | lavoriamo a tregua

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 13 febbraio 2024) Milano, 12 feb. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Joeha espresso la sua contrarietà all’suannunciata da Israele, e ha rilanciato invece la possibilità di unadi “almeno sei settimane” come conseguenza di un accordo sugli ostaggi cui gli Usa stanno lavorando. Nelle dichiarazioni alla stampa dopo l’incontro alla Casa Bianca con il re Abdallah II di Giordania,ha premesso che gli Usa “condividono con Israele l’obiettivo di sconfiggere Hamas”, ma ha anche sottolineato come siano “troppi, troppi, i 27 mila palestinesi uccisi inclusi migliaia di bambini. Ogni vittima innocente in Gaza è una tragedia, come è una tragedia ogni vittima israeliana”. Anche per questo la “grande” militare preannunciata da Israele a ...