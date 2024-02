L’Unione detta il mandato della missione in Mar Rosso Il commento dell’amm Caffio

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 13 febbraio 2024) Il Consiglio Ue, con la decisione Pesc 2024/583, ha stabilito ildell’Operazione di sicurezza marittima delvolta a salvaguardare la libertà di navigazione in relazione alla crisi nel Mar(Eunavfor Aspides). La denominazioneè di per sé sufficiente a chiarire i suoi capisaldi: tutela sicurezza marittima e libertà di navigazione. Il contesto giuridico è quindi quello -non bellico –Convenzione del Diritto del mare (Unclos). Nel preambolo del documento si specifica infatti che il quadro di riferimento, come delineato nella strategia per la sicurezza marittima dell’Ue (Eumss), “consente aldi intraprendere ulteriori azioni per proteggere i suoi interessi in mare così come i suoi cittadini, i suoi valori e la sua economia, ...