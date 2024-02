Luis Muriel saluta l’Atalanta | «Bergamo seconda casa Grazie di tutto!» – VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 13 febbraio 2024) L’addio dial. Ildell’attaccante colombiano su Instagramndo i tifosi nerazzurridiventerà un giocatore dell’Orlando City, ma prima non ha esitato are tutto il mondo Atalanta. Tramite il suo profilo Instagram, l’ex numero 9 nerazzurro ha pubblicato unringraziando, i tifosi e la società nerazzurra. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daFernandoFruto (@9) MESSAGGIO – «Ho un nodo alla gola che non mi lascia parlare bene: vi ringrazio tantissimo, vi ringrazio per avermi supportato, per ...