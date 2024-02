Luigi Lo Cascio in scena al Teatro Mercadante in Pa’

(Di martedì 13 febbraio 2024) All’omaggio a Pier Paolo Pasolini firmato dal regista Marco Tullio Giordana eLo. Iniziano mercoledì 14 febbraio al, fino a domenica 25, le rappresentazioni dell’acclamato spettacolo prodotto dal TSV –Nazionale nel 2022, Pa’, per il centenario dalla nascita di Pier Paolo Pasolini (5 marzo 1922). Un

Una selezione degli spettacoli e dei festival più interessanti della settimana, dal 12 al 18 febbraio, in scena nei teatri di tutta Italia ...Pierpaolo Pasolini, intellettuale del nostro tempo presente, inquieto testimone, profeta visionario e logico che sapeva osservare e connettere indizi e comportamenti, parole e intuizioni, presenze ed ...Il regista e attore Luigi Lo Cascio ha incontrato i detenuti della casa circondariale di Santo Spirito a Siena, parlando di cinema e teatro. Ha espresso interesse per temi come la tortura e ha ricevut ...