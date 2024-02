Lui guiderà il tribunale La moglie giudice fa un passo indietro | La mia scelta dolorosa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 febbraio 2024) di Andrea Gianni MILANO "Sono la prima fan di mio marito e per lui è un’occasione troppo importante: non nascondo, però, che la mia è stata unasofferta e molto". Adriana Cassano Cicuto, in magistratura dal 1987, riflette sul suoa favore del marito, il nuovo presidente deldi Milano, Fabio Roia. Nominato dopo quasi due anni di “vuoto”, nel suo discorso Roia ha voluto formulare un "atto di scuse" verso lache "ha rinunciato alle funzioni semidirettive giudicanti presso ilper evitare una situazione di incompatibilità". Unadefinita come "l’unica ombra" in una giornata di festa e commozione, nell’aula magna gremita del Palazzo di giustizia, perché "emerge sempre ...