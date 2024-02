Lucidamente | Napoli | una sconfitta sfortunata

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 13 febbraio 2024) Lacon il Milan Sono passati poche ore dall’ultimadel, l’ennesima di una stagione orrenda. Gli azzurri escono sconfitti ma possono recriminare per i due pali colpiti. Ilreclama anche un rigore per fallo di mano nei minuti finali della partita. Mazzarri ha le sue colpe per aver regalato un tempo al Milan, schierando il suocon un troppo difensivo 5311. Il primo tempo Gli azzurri sono scesi al Meazza con lo stesso schema visto con la Lazio all’Olimpico, ma con interpreti diversi. Ci si sarebbe aspettato unarrembante, visti i successi delle dirette antagoniste al quarto posto, ma si è assistito a un match quasi soporifero che Simeone ha cercato di scuotere colpendo il palo esterno. Così come succede spesso quest’anno, la difesa ...