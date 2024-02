Lucchese-Torres mercoledì 14 febbraio 2024 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Gorgone recupera Yeboah

(Di martedì 13 febbraio 2024) Caduta ben 4 volte nelle ultime 5 partite ladi Greco scivola a -12 dalla vetta lasciando campo libero al Cesena per la vittoria del girone B di Serie C. La gara sul campo delladiè un crocevia importante per la stagione dei sardi: c’è un secondo posto da mantenere, con ancora un vantaggio di 5 punti sulla Carrarese terza in classifica. InfoBetting: Scommesse Sportive e

Dove vedere Lucchese-Torres in streaming e tv gratis, cronaca, live Dove vedere Lucchese-Torres in streaming e tv gratis, cronaca, live: si gioca il campionato di Serie C italiano.

Lucchese-Torres, cercasi continuità e una vittoria scacciacrisi. Le probabili formazioni Vincere per alimentare le proprie ambizioni play-off e per porre fine a un periodo nero. Saranno questi gli obiettivi rispettivamente di Lucchese e Torres, che scenderanno in campo questa sera ...

Torres, Torres, Torres; la Lucchese vuole i tre punti Gara delicatissima, tanto per non cambiare, questa sera (ore 18,30) al Porta Elisa. I rossoneri affrontano una squadra sarda in profonda crisi ma pur sempre seconda in classifica. Gorgone non si fida ...