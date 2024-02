Lucchese-Torres mercoledì 14 febbraio 2024 ore 18 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di martedì 13 febbraio 2024) Caduta ben 4 volte nelle ultime 5 partite ladi Greco scivola a -12 dalla vetta lasciando campo libero al Cesena per la vittoria del girone B di Serie C. La gara sul campo delladi Gorgone è un crocevia importante per la stagione dei sardi: c’è un secondo posto da mantenere, con ancora un vantaggio di 5 punti sulla Carrarese terza in classifica.I InfoBetting: Scommesse Sportive e

Lucchese – Torres: diretta live e risultato in tempo reale La partita Lucchese - Torres di Mercoledì 14 febbraio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 26ma giornata di Serie C, Girone B ...

Lucchese, Gorgone: "Torres in fase calante No, è solo in crisi di risultati" Il tecnico della Lucchese, Giorgio Gorgone, presenta in conferenza stampa la gara di domani contro la Torres: "Non è fase calante, è in crisi di risultati: sicuramente hanno ...

Torres, Greco: "Non dobbiamo perdere fiducia, Antonelli indisponibile" Torres in cerca di riscatto dopo tre sconfitte consecutive in campionato. Ecco le parole del tecnico rossoblù Alfonso Greco, alla vigilia della trasferta di Lucca: “La Lucchese ...